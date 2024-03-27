На проект можуть виділити один мільйон євро.

До чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами ЄС приєдналась ще одна країна - Словенія.

Про це під час свого візиту до Любляни заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Конкретну суму він не вказував.

За даними словенського інформаційного агентства STA, уряд Словенії виділить на проект один мільйон євро. Очікується, що очільник чеської дипломатії у вівторок проведе переговори у Словенії зі своїми колегами у форматі С5 – міністрами закордонних справ Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії. До них також приєднається міністр закордонних справ Чорногорії Філіп Іванович.

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Серед іншого обговорюватимуть підтримку західнобалканських країн на їхньому шляху до ЄС.

"Це, мабуть, головне питання, яке об'єднує ці п'ять держав", - зазначив глава МЗС Чехії.

Що відомо про ініціативу із закупівлі боєприпасів для України

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла артилерійські боєприпаси для України - півмільйона одиниць калібру 155 міліметрів і 300 тисяч одиниць калібру 122 міліметри.

Вже згодом прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що Прага знайшла ще 200 тисяч боєприпасів для ЗСУ.

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