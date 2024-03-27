Гроші надали в рамках нового закону про збільшення виробництва снарядів і пороху.

Європейський Союз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall, який хоче побудувати завод в Україні, понад 130 мільйонів євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів. Про це повідомила прес-служба концерну.

Зазначається, що понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) для розширення випуску 155-мм артилерійських снарядів та пороху, буде спрямовано на шість проектів в європейських дочірніх компаніях Rheinmetall AG. Це підтримає проекти в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

В концерні підкреслили, що ASAP є першим фінансовим заходом ЄС для розширення виробництва боєприпасів. Підписання відповідних грантових угод очікується у травні 2024 року.

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В Rheinmetall додали, що нарощують свої виробничі потужності з 2022 року. До 2027 року група хоче мати можливість виробляти до 1,1 мільйона артснарядів на рік. З цією метою з 2026 року планується щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів порохових зарядів і 3000 тонн вибухівки RDX.

Співпраця України з Rheinmetall

Раніше УНІАН писав, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

Rheinmetall – німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі.

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