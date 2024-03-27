Точну суму міністр закордонних справ сусідньої країни не назвав.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його уряд подвоїв свої зобов'язання в рамках очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України, пише Bloomberg.

Виступаючи перед журналістами в Ризі разом зі своїм латвійським колегою Крішьянісом Карінсом, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

Варто зазначити, що чеський план передбачає закупівлю боєприпасів за межами Європейського Союзу і доставку 800 000 снарядів на український фронт. Деякі з найбільших країн блоку ще не взяли на себе конкретних зобов'язань.

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Ініціатива Чехії

До фінансування ініціативи приєднались вже багато європейських країни, зокрема Литва виділила 35 мільйонів євро. А Польща не тільки надала кошти, а й пообіцяла допомоги з доставкою закуплених снарядів в Україну.

Португалія також приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах. На це буде виділено 100 мільйонів євро.

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