Низка європейських країн є учасниками цієї ініціативи.

Українські військові збираються отримати перші із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з постачання іноземних запасів, оскільки зусилля США з відправки додаткової допомоги залишаються висячими в Конгресі.

Як пише Bloomberg, Україна може побачити перші снаряди протягом кількох тижнів у рамках цієї ініціативи, згідно з якою Чехія виступає посередником, що зв'язує уряди, які бажають профінансувати закупівлю зайвих 155-мм снарядів у третіх країнах. Про це заявив Ян Іреш, генеральний директор країни з оборонної політики і стратегії.

Він сказав, що низка європейських країн є учасниками цієї ініціативи. Він не уточнив, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але сказав, що поставки, найімовірніше, буде розкрито після їхнього прибуття.

Відео дня

"Ініціатива Чеської Республіки - це один зі способів продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо того, що станеться на пагорбі", - сказав Іреш.

Снаряди для України - деталі

Президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця, що його країна знайшла 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які можна було б доставити протягом кількох тижнів, якби були виділені гроші.

Європейські лідери обговорили пропозицію Чехії, яка передбачає закупівлю боєприпасів у країн за межами регіону, на зустрічі в Парижі в понеділок. Нідерланди погодилися внести в цей план 100 мільйонів євро (109 мільйонів доларів). Уряд у Празі заявив, що він також забезпечив попередні зобов'язання з боку Канади і Данії, а також інших країн, які не побажали розкривати свої назви.

Вас також можуть зацікавити новини: