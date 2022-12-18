З початку 2022 року Північна Корея здійснила понад 60 випробувальних пусків різних ракет, у тому числі трьох міжконтинентальних, пишуть ЗМІ.

Північна Корея випробувала дві балістичні ракети з потенційною дальністю ураження Японії. Запуски були здійснені через два дні після того, як КНДР заявила, що провела ключові випробування, необхідні для створення більш мобільної та потужної міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для удару по материковій частині США, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що дві ракети пролетіли близько 500 кілометрів на максимальній висоті 550 кілометрів з північно-західного району Тончангрі. Південнокорейські військові описали обидві ракети як зброю середньої дальності, яка була запущена під крутим кутом, припускаючи, що вони могли б летіти далі, якби летіли за стандартною траєкторією.

Недільний запуск ракет - перше публічне випробування КНДР з того часу, як минулого місяця вона запустила свою експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-17 з найбільшою дальністю польоту, здатну досягти всієї території США.

Відео дня

Як зазначає агентство "Ренхап", з початку 2022 року Північна Корея здійснила понад 60 пусків різних ракет, у тому числі міжконтинентальних.

Чому КНДР називають союзником Росії

13 липня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих населених пунктів Донецької області.

Того ж дня Міністерство закордонних справ України заявило про розірвання дипломатичних відносин з Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

Раніше в ЗМІ не один раз спливали повідомлення, що КНДР може постачати Росії озброєння, проте в країні це спростовували. Водночас Північна Корея не визнає санкцій проти РФ, запроваджених за її напад на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: