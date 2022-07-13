У Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції Північної Кореї, зазначили у МЗС України.

Міністерство закордонних справ України заявляє про розрив дипломатичних відносин із Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

Як йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій речником Олегом Ніколенком, зовнішньополітичне відомство рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати т.зв. "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України.

Зокрема, в МЗС розглядають це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

У цьому зв'язку, у відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Крім того, політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції.

"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 30 червня Україна розірвала дипвідносини з Сирією через визнання "незалежності" тимчасово окупованих територій Донбасу.

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