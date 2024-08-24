Здається, навіть США вже важко створювати новітню зброю виключно власними силами.

США, Велика Британія та Австралія запускають спільний проект атомного підводного човна нового покоління. Ймовірно, в Австралії буде створено велику морську базу, звідки усі три країни здійснюватимуть операції свого підводного флоту, пише The Telegraph.

Як зауважує автор публікації, відносно прості і дешеві дизель-електричні підводні човни є занадто повільними, мають обмежений запас ходу і змушені надто часто підніматися на поверхню. Це робить їх вразливими для виявлення з літаків та безпілотників. Натомість субмарини з атомним двигуном можуть перебувати на бойовому чергуванні місяцями, тривалий час залишаючись під водою і рухаючись швидше.

Однак атомні човни є значно дорожчими і складнішими у виробництві. Видання зазначає, що навіть за наявності власної атомної промисловості для Британії вже важко створювати атомні субмарини нового покоління. Австралія не має такої промисловості взагалі. А покладатися на дизельні човни в сучасних умовах вже немає сенсу. Саме тому спільний із США проект Aukus Pillar 1 справді має великі перспективи.

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При цьому місто Перт у західній Австралії може стати зручною базою, звідки британські, американські та власне австралійські підводні човни зможуть патрулювати Індо-Тихоокеанський макрорегіон. Звідси підводні човни з атомним двигуном можуть дотягнутися до усіх потенційно проблемних регіонів світу і тривалий час перебувати там на бойовому чергуванні. Морально застарілі дизель-електричні човни не здатні демонструвати таку ефективність.

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