Джуліанна Сміт наголосила, що Вашингтон може залишатися зосередженим на партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю і продовжувати підтримувати Київ.

Представниця США у НАТО Джуліанна Сміт заявила, що військова допомога Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС не буде надаватися за рахунок України.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько 45 мільярдів доларів, що зробило їх найбільшим донором для українських військ. Проте тепер, коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні.

"Це підняло питання щодо того, чи зможуть Сполучені Штати йти в ногу з обома конфліктами, не перешкоджаючи також власній військовій готовності", – наголошується в матеріалі.

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Джуліанна Сміт намагалася подолати занепокоєння перед зустріччю міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Ми не очікуємо жодних проблем у цьому відношенні", – зазначила вона.

За словами Сміт, Сполучені Штати можуть "залишатися зосередженими на нашому партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю, а також виконувати свої зобов’язання та обіцянку продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищає свою територію та захищає всі цінності, якими всі ми цінуємо в Альянсі".

Джуліанна Сміт також повідомила, що під час деяких зустрічей в Брюсселі, які відбудуться цього тижня, будуть шукати додаткові шляхи продовження поставок допомоги Україні та прискорення виробництва зброї в країнах-членах НАТО.

Військова допомога Україні: останні новини

Днями ЗМІ писали про те, що президент США Джо Байден уже схвалив надання Україні далекобійних ракет ATACMS після майже річного опору цьому рішенню. Американський лідер ухвалив таке рішення ще до візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон у вересні. Офіційного підтвердження американська влада поки не надавала.

Тим часом у Данії працюють над тим, аби збілишити поставки американських винищувачів F-16 в Україну. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен закликала не втомлюватися від подій в Україні.

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