Як повідомляє The Telegraph, ідея "великого пакету" підтримується багатьма в адміністрації.

Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу найбільший за всю історію пакет фінансування озброєнь і гуманітарної допомоги Україні, якого повинно вистачити до початку 2025 року.

Як пише The Telegraph, за даними деяких джерел, Байден розглядає "одноразовий" законопроект про витрати на фінансування війни в Україні до наступних президентських виборів у спробі вийти з глухого кута у відносинах з республіканцями.

"Деякі чиновники вважають, що прийняття єдиного пакету, розмір якого може досягати 100 мільярдів доларів, може дати адміністрації Байдена найкращі шанси забезпечити фінансування війни до виборів у листопаді наступного року", - пише видання.

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Як зазначило джерело, знайоме з ходом дискусії, ідея "великого пакету" підтримується багатьма в адміністрації.

У той же час представник адміністрації США повідомив The Telegraph, що Білий дім "не прийматиме ніяких рішень про те, чи робити один великий пакет або про те, яким буде його розмір" до тих пір, поки не пройдуть вибори на заміну спікера Палати представників Кевіна Маккарті, які, як очікується, почнуться в середу.

Але вони заявили, що великий пакет фінансування війни до листопада 2024 року є "одним з варіантів", що знаходяться на розгляді.

Якщо голосування дійде до Палати представників, воно, швидше за все, пройде за підтримки майже всіх демократів і близько половини представників республіканців. Фінансування України також користується підтримкою значної більшості сенаторів.

З початку війни в лютому 2022 року Конгрес затвердив чотири військові пакети для Украъни на загальну суму близько 113 мільярдів доларів. Найбільший пакет в 45 мільярдів доларів був прийнятий в грудні 2022 року, але його термін близький до завершення.

Допомога США Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує 11 жовтня оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів доларів.

Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, з якого викреслили всі витрати на підтримку України.

Як заявляла голова Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами Олександра Устінова, якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить нову допомогу Україні, ЗСУ відчують дефіцит зброї вже через "місяць-півтора".

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