Він майже рік чинив опір цьому, пише видання.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив відправку ракет дальнього радіусу дії ATACMS в Україну.

Як говориться в статті The New Yorker, рішення було прийнято американським лідером ще минулого місяця, перед візитом президента України Володимира Зеленського в Штати. Нагадаємо, що він відбувся 19 вересня.

"У вересні, незадовго до того, як Зеленський здійснив свій другий візит до Вашингтона після вторгнення, Байден схвалив відправку ATACMS в Україну, після майже річного опору цій ідеї", - йдеться в повідомленні.

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Ракети ATACMS для України: що відомо

Нагадаємо, українська влада неодноразово закликала Вашингтон схвалити передачу цього озброєння для протистояння російським загарбницьким військам.

У Міністерстві закордонних справ України заявляли, що війська не будуть використовувати ATACAMS, як і німецькі Taurus, проти об'єктів на території Російської Федерації.

Перед поїздкою Зеленського в Штати ряд ЗМІ повідомляли, що рішення щодо ракет може бути прийнято вже незабаром. Однак 21 вересня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Байден вирішив поки не передавати ATACMS, але він не виключив поставок в майбутньому.

На початку жовтня Байдена запитали, чи обіцяв він поставити Україні ракети ATACMS. Він сказав журналістам, що під час зустрічі із Зеленським "пропрацював" все, про що просила українська сторона.

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