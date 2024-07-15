Справа в тому, що американці раніше не повідомляли, що віддали українським військовим дану імпровізовану систему ППО.

Військові США для посилення захисту аеродромів отримають FrankenSAM у тій конфігурації, в якій поставлялися ЗСУ.

Так вирішив комітет з питань збройних сил Сенату США, пише Defence-ua.com. Сенатори хочуть, щоб військові США отримали імпровізовані засоби протиповітряної оборони (ППО), які мають виготовлятись із умовно "підручних" елементів та оснащуватись умовно "надлишковими" ракетами типів AIM-7 та AIM-9.

Комітет Сенату США запропонував збільшити оборонний бюджет країни ще на $25 млрд на 2025 фінансовий рік і за ці гроші виготовити FrankenSAM для потреб ЗС США.

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"В умовах сучасних бойових дій та постійного росту вартості озброєння, зокрема зенітних ракет, потрібно шукати усі можливі способи насичення бойових порядків військ відносно дешевими та доступними засобами протиповітряної оборони. Особливо якщо ще справді є підстави опиратись на запас умовно "надлишкових" ракет класу "повітря-повітря" та "поверхня-повітря"", - зазначили аналітики видання.

Експерти звернули увагу, що у комітеті Сенату США щодо FrankenSAM послались на досвід ЗСУ у використанні цих систем. Зокрема, згадуються таємничі "системи на вантажівках або на стаціонарних піддонах", і в цьому є окрема інтрига, зазначили експерти. "Про використання FrankenSAM саме в такій конфігурації, яка мала бути передана від США українським військовим, раніше повідомлень взагалі не було", - підкреслили вони.

Аналітики зазначили, що згідно публічно відомї інформації, США передали ЗСУ три різновиди імпровізованих систем протиповітряної оборони. Перший – радянські комплекси "Бук", адаптовані під ракети AIM-7, другий – неназваний комплекс під ракети AIM-9, третій – поєднання пускових від ЗРК Patriot та РЛС радянського виробництва від С-300.

Американська зброя

10 липня стало відомо, США хочуть розмістити в Німеччині "Томагавки" та гіперзвукову зброю. Згідно із заявою Білого дому так звані "вогневі засоби великої дальності" мають бути розміщені в Німеччині з 2026 року. Спочатку - розміщення буде тимчасовим, а потім стане постійним.

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