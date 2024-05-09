Повернення Трампа до Білого дому може заблокувати подальші постачання ракет для гібридної системи ППО.

Прихильники України в Конгресі Сполучених Штатів Америки повинні поспішати з постачанням ракет, зокрема для протиповітряної оборони, тому що існує ризик блокування, якщо президентом стане Дональд Трамп, пише The Telegraph.

Зазначається, що у лютому російські військово-повітряні сили намагалися встановити повітряний контроль над 600-мильною лінією фронту, що призвело до зміни балансу сил у повітрі. Це сталось на тлі затримки американської допомоги, зокрема засобів ППО.

"Без американської допомоги українські батареї ППО швидко вичерпали свої найкращі ракети. Справа не в тому, що росіяни стали сильнішими в повітрі цього року, а в тому, що українці стали слабшими. Тому не дивно, що коли республіканці нарешті поставили питання про допомогу на голосування наприкінці минулого місяця, однією з перших речей, яку Пентагон відправив в Україну, була потенційно величезна партія зенітних ракет", – пише видання.

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Гібридні FrankenSAM

За словами авторів, надіслали не просто ракети класу "земля-повітря", а ракети Sidewinder і Sea Sparrow – основні боєприпаси для нових українських гібридних FrankenSAM. Найважливіші версії поєднують пускову установку радянського виробництва з ракетою американського виробництва.

"Тепер, коли американські боєприпаси знову надходять в Україну, Пентагон повинен надати пріоритет ракетам для FrankenSAM. Це один із способів, яким американці можуть запобігти подальшим кризам у сфері протиповітряної оборони, оскільки війна триває", – йдеться у публікації.

Концепція FrankenSAM поєднує пускові установки, які Україна має в надлишку, але яким може не вистачати ракет, з ракетами, які США мають в надлишку і більше не потребують для своїх військових планів. Ці ЗРК "допомагають заповнити критичні прогалини в українській протиповітряній обороні", заявила Лора Купер, високопосадовець Міністерства оборони США.

Один FrankenSAM поєднує в собі радянську установку "Бук" з американськими ракетами Sea Sparrow, які зазвичай запускаються з військових кораблів. Ракета Sea Sparrow має дальність польоту до 10 миль під радіолокаційним наведенням. Інший основний FrankenSAM поєднує американську ракету класу "повітря-повітря" Sidewinder з інфрачервоним наведенням і дальністю польоту в кілька миль з радянською пусковою установкою – можливо, "Оса".

Проблема полягає в тому, що ракети для "Бука" і "Оси" виробляються або вироблялися тільки в Росії. Як тільки українські запаси радянських часів закінчилися, пускові установки стали марними. Тому потрібно були вирішити питания з ракетами. Тестування нових FrankenSAM відбулося восени. Розгортання систем почалося наприкінці 2023 або на початку цього року.

Журналісти підкреслюють, що американська політика може придушити українські можливості так само, як і російські атаки. Пентагон повинен скористатися можливістю, наданою виділенням нового фінансування, і якнайшвидше відправити якомога більше ракет Sea Sparrow і Sidewinder.

"Затримка була б ризикованою. Екс-президент-республіканець Дональд Трамп погрожував припинити американську допомогу Україні, якщо він виграє другий термін у листопаді. Американська політика вже одного разу заморила голодом українську гібридну систему ППО і може зробити це знову", – пише The Telegraph.

Зброя української армії

Раніше УНІАН писав, що вторгнення Росії в Україну часто змушувало ЗСУ застосовувати новаторські підходи та імпровізацію у своєму захисті. Прагнучи зміцнити свої критично важливі можливості протиповітряної оборони, українські солдати також об'єднали західні ракети класу "земля-повітря" і пускові установки радянських часів.

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