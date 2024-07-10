Водночас, лідери України та Німеччини засудили російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит".

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц у Вашингтоні в кулуарах саміту НАТО обговорили постачання додаткових систем Patriot для посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться у прес-релізі на сайті президента.

Зокрема, Зеленський відзначив критичну важливість термінового постачання в Україну додаткових систем ППО на тлі цілеспрямованого знищення Росією важливих об’єктів української цивільної інфраструктури, включно з енергетичною системою та медичними закладами.

"Заява щодо постачання додаткових систем Patriot є важливою, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам із повітря: більше систем ППО та літаки F-16", – зазначив президент.

Водночас, лідери України та Німеччини засудили російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит". Президент подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

Також Зеленський розповів Шольцу про ситуацію в повітряному просторі та на фронті, зокрема на Харківському напрямку та сході нашої країни. Співрозмовники обговорили стратегії боротьби з носіями російських керованих авіабомб та розвідувальними дронами.

Окремо вони приділили увагу результатам першого Саміту миру та майбутнім заходам щодо їх втілення.

Крім того, рід час зустрічі також ішлося про практичну реалізацію рішення G7 щодо виділення Україні 50 млрд дол. за рахунок заморожених російських активів.

ППО для України - деталі

Нещодавно Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса і президента України Володимира Зеленського від 10 липня йшлося про те, що Україні буде передано додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot (переданими від США, Німеччини та Румунії), компонентами Patriot від Нідерландів та інших партнерів, і додатковою системою SAMP-T від Італії. Зокрема, ці п'ять стратегічних систем ППО допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів.

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