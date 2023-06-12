Китай наростив свій ядерний арсенал з 350 боєголовок до 410.

Глобальна безпека в 2022 році помітно погіршилася в порівнянні з тим, що було десять років тому. У світі почастішали війни, збільшилися військові витрати, і загострилася проблема продовольчої безпеки.

До такого висновку прийшли експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Окремо експерти виділяють триваючу війну Росії проти України, яка посилила конфронтацію між великими державами, що "послабило контроль над озброєннями і зробило дипломатію менш ефективною", йдеться в опублікованій в понеділок щорічній доповіді SIPRI.

Експерти відзначають, що в міру погіршення геополітичних відносин, ядерні держави - США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль - нарощують кількість розгорнутих ядерних боєголовок і продовжують модернізувати свої ядерні арсенали. Деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь з ядерними зарядами або здатні їх нести, йдеться у доповіді SIPRI.

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США і Росія володіють майже 90% наявної у світі ядерної зброї, наголошується в доповіді. Близько 2 тисяч боєголовок - майже всі вони належать Росії і США - перебували в стані підвищеної боєготовності. Ними були оснащені ракети або вони були розміщені на авіабазах стратегічної авіації.

Китай наростив свій ядерний арсенал з 350 боєголовок до 410. SIPRI вважає, що число китайських балістичних ракет до кінця десятиліття може зрівнятися з російським або американським.

Франція продовжувала роботу зі створення атомного підводного човна, оснащеного балістичними ракетами третього покоління. Індія і Пакистан розширювали ядерні арсенали і продовжували розробку нових систем доставки, йдеться в доповіді. КНДР у 2022 році не проводила ядерних випробувань, але здійснила більше 90 пробних ракетних пусків. Деякі з запущених ракет можуть оснащуватися ядерними боєголовками.

Повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року держави, що володіє ядерною зброєю, в сусідню країну, такою зброєю не володіє, призвело до значних збоїв у двосторонньому і багатосторонньому взаємодії з контролю за ядерними озброєннями, говориться в доповіді SIPRI.

Окремо в доповіді розглядається припинення діалогу між Москвою і Вашингтоном щодо стратегічної стабільності. Росія, яка погрожувала застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що призупиняє участь у договорі СНО-3. Сполучені Штати припинили відправку Росії повідомлень, необхідних за договором.

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