Глобальних змін щодо цього не очікується.

9 червня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що у липні його країна розміщуватиме тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Як стверджують налітики американського Інституту вивчення війни (ISW), це не є ескалацією, не змінить ядерну позицію НАТО і не свідчить про намір держави-терориста застосувати таку зброю проти України.

Експерти нагадали, що днями Путін зустрівся з Лукашенком у російському Сочі. Він заявив, що необхідні білоруські сховища для ядерки завершать будівництво вже 7 і 8 липня. Потім Росія почне передачу тактичної ядерної зброї. За словами диктатора, це "заплановані дії".

Відео дня

Водночас в ISW стверджують, що заява глави країни-агресора не є ескалацією попередньої його риторики щодо ядерної зброї. Там вважають, що Росія навряд чи застосує її в Україні.

"Оголошення Путіна також навряд чи вимагатиме зміни ядерної позиції НАТО", – підкреслили експерти.

Ядерна зброя у Білорусі

25 березня Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Про це його нібито Лукашенко попросив. За словами Путіна, Росія розмістила у Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

Після цього на Заході заявили, що таким чином РФ намагається вплинути на них, використовуючи ядерні погрози. У Кремлі вважають, що це єдиний важіль впливу на західні уряди.

Вас також можуть зацікавити новини: