Питання поки розглядається. Невідомо, коли остаточне рішення ухвалять.

США можуть передати Україні бойові машини Bradley в рамках пакету додаткової допомоги, пише Bloomberg з посиланням на джерела, в тому числі в Білому домі.

Питання поки розглядається. Невідомо, коли остаточне рішення ухвалять.

У Білому домі журналістам відповіли, що США постійно спілкуються з Україною щодо можливостей, які їй необхідні для самозахисту, але їм нема чого оголошувати або анонсувати.

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Бойова машина піхоти Bradley надійшла на озброєння американської армії в 1981 році після тривалих випробувань з 1964 року.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на поле бою, ведення бою з машини і їхньої вогневої підтримки.

Війна в Україні - актуальне

Київ просить у союзників танки, ракети більшої дальності, бронетехніку і системи ППО. Раніше Politico повідомляло про прохання Зеленського до США передати ЗСУ далекобійні ATACMS до HIMARS, але Вашингтон відмовив.

На сході тривають бойові дії, попри те, що настання зими сповільнило просування обох сторін, в результаті чого окупанти вдаються до ракетних ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі країни.

29 грудня Росія запустила десятки крилатих ракет по українських містах, знову цілячись в об'єкти критичної енергетики.

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