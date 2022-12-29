ATACMS потрібні Україні для ураження ліній постачання ворога.

Володимир Зеленський запитував ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS під час візиту до Вашингтону. Однак США не змінили думки з цього приводу. Штати, як і раніше, не збираються надавати це озброєння Україні.

Такою інформацією поділилося видання Politico в свіжому матеріалі про війну. Журналісти повідомили, що збільшення поставок техніки та боєприпасів — основна ціль президента України. Зеленський закликав відправити нашій країні більше сучасного озброєння. Однак уряд США схвалив не всі прохання.

За словами джерела, президент України піднімав питання відправки ATACMS для ЗСУ. Однак США не змінили своєї думки і відмовилися надавати ракети. При цьому зараз для нашої країни важливо отримати ATACMS, адже російські окупанти пристосувалися до застосування HIMARS.

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Вони відсунули свої вузли управління і склади зі зброєю і боєприпасами за лінію ураження згаданих РСЗВ. Таку думку висловив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк.

"HIMARS — це був переломний момент. Аж до тих пір, поки Росія навчилася пристосовуватися до нього. Зараз ми як би досягли межі того, що ми можемо зробити за допомогою цієї сучасної зброї. Для наступного етапу нам потрібна зброя більшої дальності, щоб досягти цілей, яких ми досягли чотири місяці тому, коли вперше отримали HIMARS. Ми можемо зробити те ж саме, але дальність повинна бути більша", — заявив Данилюк.

Схожу думку висловив колишній командувач Силами США в Європі генерал Бен Ходжес. За його словами, ATACMS — це "саме те, що їм [ВСУ] потрібно". Зброя більшої дальності дозволить Збройним силам України завдати удару по ключових ворожих позиціях, наприклад, Кримському мосту, авіабазах на півострові та лініях постачання.

Поставки далекобійної зброї в Україну: що відомо

Раніше Politico писало, що офіційні особи розглядали можливість відправки запропонованих компанією Boeing бомб малого діаметра наземного базування. Їх радіус дії становить приблизно 150 кілометрів.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували потенційні поставки ATACMS наступним чином: "Це буде стримуючим фактором для агресора, який вже не зможе чинити такий терор".

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що до HIMARS неможливо пристосуватися. РСЗВ можуть вразити будь-яку ціль, але проблема в межах досяжності.

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