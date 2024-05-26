Уцілілі українські М-1 оснащують бронезахистом від дронів.

США передали Україні 31 танк M-1A1 Abrams, якими оснастили один батальйон 47-ї механізованої бригади ЗСУ. Воїни ведуть оборонну кампанію на захід від руїн Авдіївки.

Видання Forbes пише, що за кілька місяців важких боїв 47-та механізована бригада втратила до восьми 69-тонних чотиримісних М-1 - переважно через російські безпілотники. Бригада нарешті розв'язала проблему безпілотників - додали до броні клітини, які можуть допомогти підірвати дрони з вибухівкою на безпечній відстані.

Українські воїни всупереч заявам не вивели свої танки, але стали обережніше ставиться до розміщення решти М-1.

Відео дня

За словами командира бригади, М-1 використовують тільки тоді, коли є можливість "вийти і знищити техніку противника". Український танкіст визнав, що бригада могла б використовувати М-1 по-іншому, якби вони були краще захищені від вибухонебезпечних російських безпілотників - що, врешті-решт, і відбувається, якщо судити із застосування броні для захисту від безпілотників.

Але місцева броня була не єдиним варіантом. Був і американський варіант, зроблений на замовлення. У той час як українські M-1A1 мають стандартну реактивну броню M-19 Abrams з боків свого тонко захищеного корпусу, у них немає реактивної броні на вежах.

Реактивна броня містить невеликі вибухові пластини, які при ударі вибухають назовні, частково відхиляючи боєприпас, що підлітає.

"Ми як екіпаж і як батальйон загалом хотіли б, щоб наші американські партнери забезпечили нас динамічною бронею, - сказав танкіст, - щоб у нас були захищені не тільки фланги, а й башта".

Армія США розв'язала цю проблему у своїх новітніх M-1A2, додавши додаткову "пасивну", тобто нереактивну, броню в башту. Але ця броня, найімовірніше, містить збіднений уран, який США не експортують. Перш ніж відправити M-1A1 в Україну, Пентагон заплатив підрядникам, щоб ті розкрили башти танків, видалили уран і замінили його вольфрамом.

Навісити броню ARAT на башту "Абрамса" не так вже й складно. Каліфорнійська компанія Ensign-Bickford Aerospace and Defense, яка виробляє "цеглини" ARAT, спеціально описує їх як "броню корпусу, спідниці або башти".

Але "цеглини" кріпляться до стійок, які виробник танків General Dynamics приварює до M-1. Неясно, що потрібно підрядникам, щоб модифікувати вцілілі українські "Абрамси" стійками, а Пентагону - щоб постачати комплекти реактивної броні. Принаймні, на це потрібен час - можливо, місяці.

Танки Abrams на фронті - головні новини

Видання Associated Press повідомило, що ЗСУ почали відводити від лінії фронту американські танки Abrams M1A1. У 92-й ОШБр заявили, що вогнева міць і актуальність цієї техніки в рази зменшилася через безпілотники.

Пізніше прес-офіцер 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик запевнила, що Abrams працюють на Авдіївському напрямку, і їх не відводили від лінії фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: