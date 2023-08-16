Касетні снаряди для артилерії вже зіграли важливу роль, але вони мають малу дальність дії.

Україна домагається від США поставки некерованих касетних реактивних боєприпасів M26 DCIPM для систем залпового вогню HIMARS та M270 MLRS. Вони є ще більш досконалою версію за той тип касетних боєприпасів, що Україна отримує зараз, пише Newsweek.

Як розповів колишній офіцер армії США, колишній радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, реактивні снаряди великої дальності, озброєні касетними реактивними боєприпасами, є ключем до подолання ешелонованої російської оборони.

"Якщо ви отримаєте 2000 касетних реактивних боєприпасів, я думаю, що війна закінчиться. Це так просто", — сказав Райс, який, за даними Newsweek, доклав руку до ухваленого раніше рішення про передачу Україні касетних боєприпасів для артилерії калібру 155 мм.

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За словами Райса, M26 DCIPM дозволять українським військам ефективніше полювати на російську артилерію — головного вбивцю на полі бою, який постійно переслідує українські підрозділи, що намагаються прорвати російську оборону. Він зазначив, що на відстані до 25 кілометрів зараз росіян успішно нищать саме 155-міліметрові касетні снаряди для ствольної артилерії. А ось далі вглиб по росіянам могли би працювати саме реактивні касетні снаряди, що мають дальність до 45 кілометрів.

"Фронтові батальйони росіян будуть знищені, і тиловий ешелон буде знищений. Ми маємо десятки тисяч цих касетних реактивних снарядів у Німеччині, які лежать і чекають на утилізацію. Замість того, щоб знищити їх, просто віддайте їх українцям. І вони виграють війну", — сказав Райс.

Він зазначив, що американські підрозділи ніколи не вступають у бій, якщо не мають підтримки від артилерії, озброєної реактивними снарядами DCIPM.

"І якби командиру було наказано воювати без цього, вони б назвали це незаконним наказом і вони б подали у відставку, тому що ви не даєте американським солдатам того, що їм потрібно", – пояснив Райс.

Він також зазначив, що Україна просила касетні снаряди для ствольної артилерії та касетні реактивні снаряди для HIMARS одночасно більше року тому. Зараз касетні снаряди нарешті поставляються, а реактивні касетні снаряди – досі ні.

"Конгрес говорить на весь голос: ми схвалили касетні боєприпаси для артилерії; ракети мають точно такий же суббоєприпас, але ми не збираємося схвалювати ракети. Це просто лицемірство", – зазначає Райс.

Касетні снаряди на фронті – останні новини

Раніше УНІАН писав, що касетні боєприпаси для ствольної артилерії, які у липні отримала Україна, надали новий імпульс українському контрнаступу. Українські військові кажуть, що вони можуть ефективніше вражати скупчення російської піхоти, транспортні засоби та інші цілі, розчищаючи шлях для наступальних операцій.

Між тим у росіян поява в руках ЗСУ американських касетних боєприпасів спричинила справжню істерику. Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу присвятив цілу промову касетним боєприпасам, в якій примудрився збрехати в кожному сказанному реченні.

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