Росіяни влаштували на острові військову базу, але поплатилися.

Сили оборони України розгромили підрозділи окупантів на окупованому острові Джарилгач.

Як повідомляє "Спротив", ЗСУ вдарили по окупаційних підрозділах, що проводили тренування на окупованому острові. Успішно відпрацювали ракети HIMARS.

"Представляємо вашій увазі відео з результатами вашої роботи. Сили оборони з філігранною точністю знищують окупантів, інформацію про яких нам надали ви", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що ЗСУ зафіксували розташування ворожих підрозділів з повітря, а потім по них вдарили п'ять ракет.

Влучну роботу ЗСУ на Джарилгачі прокоментували в Офісі президента. Як зазначив голова ОП Андрій Єрмак, росіяни горітимуть на окупованому острові.

"Наш Джарилгач. Росіяни там горітимуть", - прокоментував він.

Джарилгач в окупації

Джарилгач - найбільший в Україні та у всьому Чорному морі острів, що належить до Скадовського району Херсонської області. Він окупований з самого початку повномасштабної війни в Україні.

Джарилгацька затока вважається один з найбільш важливих та унікальних водно-болотних угідь планети, а сам окупований безлюдний острів Джарилгач відомий своєю унікальною природою.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, окупанти штучно з’єднали острів з материком (в районі населеного пункту Лазурне), засипавши переправу піском. На самому острові перебуває кілька сотень російських військових,територія використовується як полігон, а також як місце для тренування мобілізованих і, можливо, розміщення складів.

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