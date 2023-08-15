Шойгу пригрозив, що Росія почне використовувати касетны боєприпаси, які і так весь час використовує.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія почне використовувати касетні боєприпаси у відповідь на поставку аналогічної зброї Україні. У своїй заяві, зробленій на Московській конференції з міжнародної безпеки, Шойгу примудрився збрехати майже в кожному реченні. УНІАН розібрав цю брехню по пунктах.

Так, поставку Україні американських касетних боєприпасів Шойгу назвав "гуманітарною проблемою", хоча проблеми після цього виникли саме у російських окупаційних військ на передовій. Про це раніше писала The Wall Street Journal.

"Наслідки застосування такої зброї для мирного населення - відомі", - заявив Шойгу, натякаючи на небезпеку від нерозірваних суббоєздасів, які протягом багатьох років можуть становити небезпеку в тому числі для цивільного населення.

Однак дані боєприпаси потрібні Україні для прориву укріпленої російської оборони, де вже облаштовано щільні мінні поля. Тобто нерозірвані суббоєпфаси відпочатку потрапляють на територію, яку все одно потрібно ретельно розміновувати.

"Раніше американські представники неодноразово заявляли, що використання касетних боєприпасів є воєнним злочином. Сьогодні Вашингтон і його поплічники скоюють цей злочин на Україні", – стверджує Шойгу.

Насправді Женевська конвенція нічого не говорить про заборону касетних боєприпасів, відповідно їх застосування на полі бою не є воєнним злочином. Стаття 51 "Першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій" передбачає заборону на застосування невибіркових видів озброєнь там, де від них можуть постраждати цивільні особи. Але ця заборона універсальна і стосується в тому числі потужних фугасних артснарядів і авіабомб.

Існує самостійна Конвенція про заборону касетних боєприпасів, але участь в ній добровільна. Причому ані Росія, ані США, ані Україна не є учасниками цієї Конвенції, а тому жодним чином нею не обмежені в діях.

"Засудження з боку гуманітарних організацій, як і очікувалося, немає", – заявив Шойгу.

Насправді деякі країни і правозахисні організації дійсно виступили проти відправки касетних снарядів Україні. Але не тому що вони поза законом в принципі, а тому що їх застосування неминуче залишає після себе деяку кількість не розірваних суббоєприпасів, про що говорилося вище.

"Хотів звернути увагу на той факт, що у нас на озброєнні теж є касетні боєприпаси. До теперішнього часу з гуманітарних міркувань ми від їх застосування утримувалися. Однак це рішення може бути переглянуто", – заявив Шойгу, зібравши справжнє "Бінго" з брехні і маніпуляцій.

До цього абзацу від Шойгу відразу кілька претензій. По-перше, хочеться запитати, навіщо ж Росії касетні боєприпаси, сам факт застосування яких, за словами самого ж Шойгу, є "воєнним злочином". По-друге, Шойгу відверто збрехав, коли заявив, що Росія "утримувалася" від застосування цього виду боєприпасів.

Раніше УНІАН неодноразово писав про факти використання агресором касетних бомб і снарядів. Причому не тільки на фронті проти ЗСУ, що формально не заборонено міжнародним правом, а й поблизу цивільних осіб, у тому числі в щільній міській забудові, що якраз заборонено раніше згаданим "Першим додатковим протоколом до Женевських конвенцій".

Такі випадки зафіксовані зокрема в Костянтинівці, Харкові, Миколаєві і безлічі інших місць України.

Вас також можуть зацікавити новини: