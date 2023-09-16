Під час візиту до Вашингтона президент України виступить у Конгресі США.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який розпочнеться 21 вересня, адміністрація президента США Джо Байдена не планує оголошувати про постачання Україні ракет ATACMS.

Як повідомляє Axios з посиланням на власне джерело, під час свого візиту до Вашингтона президент України виступить у Конгресі США. Виступ відбудеться після зустрічі Зеленського з Байденом.

Інформацію про виступ Зеленського в Конгресі підтвердив радник Білого дому Джейк Салліван на брифінгу для журналістів.

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ATACMS для України

Україна ще з осені 2022 року закликає Вашингтон нарешті розблокувати передачу ЗСУ ракет ATACMS.

28 червня 2023 року в Сенаті США можливість передачі Україні ATACMS назвали "досить високою".

15 вересня 2023 року The Wall Street Journal повідомляв про те, що президент США Джо Байден готовий підписати указ про надання Києву ракет ATACMS. Повідомлялося, що спочатку це буде невелика партія ракет за кількістю, так як Пентагон не може послабити свої внутрішні резерви.

16 вересня 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право самостійно вирішити, як їй краще використовувати далекобійні ракети ATACMS. Американська зброя перестає належати Сполученим Штатам після того, як прибула в Україну, підкреслив Ентоні Блінкен.

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