Американська зброя перестає належати Сполученим Штатам після того, як прибула до України, підкреслив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має право самостійно вирішити, як їй краще використовувати далекобійні ракети ATACMS.

Американський чиновник на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок наголосив, що Україна без обмежень може застосовувати зброю, яку надає їй Пентагон.

"Вони повинні мати можливість підтримувати американську техніку, а це не відбувається автоматично. А потім вони повинні вписатися в послідовну військову програму, яка допоможе Україні досягти її цілей", - сказав держсекретар.

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Він додав, що американська зброя перестає належати Сполученим Штатам після того, як прибула до України.

"Коли мова заходить про те, як українці використовують ці системи, рішення щодо націлювання залишаються за ними. Вони не наші. І вони повинні зробити висновки про те, що може бути найбільш ефективним у роботі, щоб відновити свій повний суверенітет, свою територіальну цілісність", - зазначив Блінкен.

Ракети ATACMS для України

Напередодні The Wall Street Journal повідомили, що США близькі до ухвалення історичного рішення про надання Україні ракет ATACMS. У виданні зазначили, що Білий дім отримав обіцянку від української влади не запускати ракети ATACMS по території Росії. Вже цієї осені Україна може отримати ATACMS від США, додали у пресі.

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