Питання знаходиться на розгляді на найвищому рівні.

США близькі до того, щоб схвалити передачу ракетних систем великої дальності ATACMS Україні. Ці ракети можуть переломити хід контрнаступу ЗСУ.

Як пише The Wall Street Journal, президент США Джо Байден готовий підписати указ про надання Києву ракет ATACMS. У виданні уточнили, що спершу це буде невелика партія ракет за кількістю. Це пов'язано з тим, що Пентагон не може ослабити свої внутрішні резерви.

Зазначають, що в адміністрації Байдена зацікавлені пришвидшити український контрнаступ, щоб "вибити" росіян з півдня України. Водночас у Білому домі розраховують на обіцянки української влади не використовувати ATACMS для ударів по території Росії.

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Передати ATACMS Україні американці можуть вже цієї осені.

Нагадаємо, що ЗМІ писали про візит Володимира Зеленського у США на зустріч з Джо Байденом. Очікується, що лідери держав наступного тижня проведуть робочу зустріч.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спогнозував, коли буде прийнято рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що Берлін оголосить вердикт протягом одного-двох тижнів.

Ракети ATACMS для України - деталі

Головний республіканець в Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш, який раніше вже відзначився блокуванням продажу Угорщини систем HIMARS через її підступні кроки щодо Швеції і НАТО, назвав "досить високою" можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS до вже наявних РСЗВ HIMARS.

Весь цей час в адміністрації Байдена відмовляли, турбуючись з приводу нібито загрози ескалації конфлікту, у той час як американські військові відзначають, що саме ATACMS зіграють ключову роль в деокупації Криму.

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