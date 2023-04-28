Сполучені Штати Америки обговорять з понад 40 державами-членами Європейського Союзу та НАТО питання пришвидшення виробництва зброї для допомоги Україні в протистоянні російській агресії.
Як заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час пресконференції, засідання проведуть у Брюсселі. Воно має відбутися протягом поточного тижня.
"У зустрічі візьмуть участь директори з питань озброєння і представники понад 40 країн, Євросоюзу і НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях із прискорення виробництва та підтримки можливостей, необхідних для захисту України від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії", – пояснив Райдер.
Зброя для України: актуальні новини
Україна отримала від країн-партнерів вже понад 98% обіцяних бойових машин. Як наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, нашій країні передали "понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів".
Крім того, Словенія в повній таємності надала Україні 20 броньованих машин Valuk. Зазначається, що ця техніка обладнана 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Другий дивізіон ЗРК Patriot вийшов на бойове чергування в Україні (фото)
- Зеленський відреагував на резолюцію ПАРЄ про геноцид українського народу
- "Бояться в Росії": Подоляк пояснив, навіщо Буданову в кабінеті карта Москви
- Техніку не вивозили: Чубаров розповів, куди поділося "зникле" озброєння РФ в Криму