Передача Україні 20 бронемашин Valuk була завершена цього тижня.

Уряд Словенії в умовах повної секретності доставив до України 20 одиниць броньованих машин Valuk.

Про це пише словенське видання 24UR із посиланням на свої джерела. Зазначається, що на озброєнні словенської армії протягом 24 років перебувало 85 одиниць цих БМП. Вони озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами.

Видання зазначає, що це найменш застаріле озброєння, яке Словенія відправила в Україну, воно призначене для транспортування піхоти та захищає її від протипіхотних мін і піхотної зброї калібру до 12,7 мм.

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За словами джерел словенського видання, транспортування 20 бронемашин Valuk до України було завершено цього тижня в умовах цілковитої секретності. Сама операція тривала кілька місяців, адже бронетехніку потрібно було підготувати, обслугувати та перевезти. Їх перевозили літаком до одного з двох логістичних центрів збору допомоги Україні в Польщі чи Словаччині.

Припускається, що БМП Valuk зіграють свою роль у великому весняному контрнаступі, який готує Україна. Так, за допомогою понад 50 країн-союзників, у тому числі Словенії, Україна зібрала достатньо броні, озброєння та техніки для забезпечення дев'яти нових маневрених бригад. Лише нещодавно Україна отримала додатково 230 західних танків і 1500 одиниць бронетехніки.

У Міністерстві оборони Словенії відмовилися коментувати тип і обсяг військової, наданої Україні, зазначивши, що рішення уряду щодо такого виду допомоги не є публічними.

БМП Valuk - що відомо

Valuk - це легка колісна броньована машина, виготовлена для словенської армії. Є вдосконаленою версією австрійського бронетранспортера Pandur 6X6.

Із баком на 247 літрів він має досить великий запас ходу: близько 600 кілометрів на дорозі та 200-300 кілометрів на бездоріжжі. Максимальна швидкість машини сягає 100 км/год. Екіпаж машини становить 2-3 людини в залежності від версії, а кількість пасажирів - 2-6 людей.

Військова допомога Україні від Словенії

Загалом, для захисту від російської агресії Словенія вже направила до України 28 танків M55S, 35 гусеничних броньованих машин M80A, 16 гаубиць M2A1, 20 автомобілів HMMWV (хамві) та багато іншого озброєння й техніки.

Як повідомляв УНІАН, Словенія приєдналася до проекту спільної закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. 20 березня 2023 року на зустрічі міністрів оборони країн ЄС було погоджено постачання Україні одного мільйона боєприпасів упродовж 12 місяців. В Міноборони Словенії зазначили, що ця угода встановлює рамки для участі держав-членів у проекті та містить положення щодо мети, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та відповідальності.

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