Близько $1,45 мільярда буде витрачено на покращення виробництва артилерійських снарядів, понад мільйон яких відправлено до України.

США подвоять щомісячне виробництво 155-мм артилерійських снарядів до 24 тисяч до кінця року та збільшать його в шість разів протягом п’яти років.

Про це заявив заступник голови Пентагону з питань сухопутних військ Гейб Камарілло, пише видання Defense One. За його словами, Пентагон витратить близько $1,45 млрд на модернізацію виробничих потужностей снарядів калібру 155 мм, щоб підтримати обороноздатність України та поповнити запаси армії США.

Камарілло додав, що армія також нарощує виробництво протитанкових ракет Javelin і керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS). Зокрема, виробництво Javelin зросте більше ніж удвічі - до 330 на місяць, а виробництво пускових установок подвоїться до 41 на місяць.

Відео дня

За його словами, встановлення нових виробничих ліній, закупівля обладнання та забезпечення їх робочою силою коштуватимуть $349 млн.

Армія США також збільшить щомісячне виробництво ракет GMLRS із 566 одиниць до 1110 до 2026 року, сказав Камарілло. Ракета для РСЗВ дальністю понад 70 кілометрів використовувалася для ударів по російських військах з моменту прибуття в Україну в листопаді минулого року.

Загалом цього року США інвестують понад $2 мільярда в об'єкти, що використовуються для виробництва зброї та боєприпасів. Камарілло сказав, що Конгрес визначив і профінансував проекти в "швидкі терміни". Кошти є частиною 15-річного плану вартістю $18 мільярдів із модернізації державних підприємств із виробництва зброї та боєприпасів.

Як зазначає DefenseOne, поки незрозуміло, чи зможе збільшення виробництва задовольнити потреби України та власні потреби США. Згідно з дослідженням Марка Канчіана, старшого радника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, США вже надіслали в Україну 1074000 одиниць 155-мм снарядів, витрати яких становлять 143 тисячі штук на місяць.

За словами Камарілло та Дуга Буша, помічника голови Пентагону з питань закупівель, матеріально-технічного забезпечення та технологій, навіть із запланованим фінансуванням залишаються деякі жорсткі обмеження для виробництва в США. Буш сказав, що брак верстатів стримує виробництво боєприпасів. "Ці машини розміром з будівлі. Ви не купите його десь на автостоянці", - сказав Буш.

Виробництво зброї - що відомо

Нагадаємо, у листопаді минулого року видання WSJ повідомило, що західні компанії збільшують виробництво зброї. Зокрема, Lockheed Martin подвоює виробництво протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, а також на 60% збільшує виробництво ракетних установок Himars та ракет GMLRS.

У січні цього року The New York Times у своїй статті писала, що США планують вшестеро збільшити обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів, які зараз необхідні Україні. Їх виробництво наростять до 90 тисяч на місяць протягом двох років. Таких планів збираються досягти за рахунок розширення потужності існуючих заводів, а також залучення нових виробників.

А в березні NYT писав, що масштабні поставки зброї до Україну виявили проблему недостатніх виробничих потужностей американського військово-промислового комплексу. Адже після Холодної війни США, як і Європа, занадто захопилися грою в скорочення військових витрат. Наразі Пентагон намагається вирішити проблему недостатніх обсягів виробництва на тлі поставок зброї Україні та підготовки до ймовірного конфлікту з Китаєм.

Вас також можуть зацікавити новини: