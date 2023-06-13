Раніше такі снаряди Україні передала Великобританія.

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні снаряди зі збідненим ураном після декількох тижнів внутрішніх дебатів про те, як оснастити танки "Абрамс", які США передають Києву.

Про це заявили офіційні особи США в понеділок повідомляє видання The Wall Street Journal. Журналісти зазначили, что бронебійні боєприпаси викликали побоювання ряду експертів щодо впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище.

Високопосадовець адміністрації повідомив The Wall Street Journal, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів.

Пентагон закликав, щоб танки Abrams, які США постачають Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків. Випущені з швидкістю снаряди здатні пробити лобову броню російського танка з відривом.

Пропозиція обговорювалася в Білому домі, де деякі офіційні особи висловили стурбованість тим, що відправлення снарядів може піддати Вашингтон критиці за те, що він надає зброю, яка може становити небезпеку для здоров'я та навколишнього середовища.

Хоча збіднений уран є побічним продуктом процесу збагачення урану, не викликає ядерної реакції. Програма ООН з навколишнього середовища заявила в торішньому звіті, що "хімічна токсичність" металу становить найбільшу потенційну небезпеку і "може спричинити подразнення шкіри, ниркову недостатність та збільшити ризик розвитку раку".

"Бої танк проти танка, схоже, не дуже поширені в цій війні. Але тією мірою, якою це станеться, ми б хотіли, щоб українці виграли в цьому", - сказав Бостон, аналітик Rand.

Танкові снаряди зі збідненим ураном для України - деталі

У квітні Великобританія відправила Україні снаряди з збідненим ураном для танків Challenger 2, йдеться в письмових відповідях заступника Міністра оборони Великобританії Джеймса Хіппі.

В Росії почали погрожувати Великобританії відповідальністю за наслідки застосування на фронті снарядів зі збідненим ураном. Так посольство Росії в Лондоні відреагувало на заяву заступника Міністра оборони Великобританії Джеймса Хіппі.

"Велика Британія не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збідненим ураном, які були передані ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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