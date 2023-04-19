За даними видання, в даний час ВСУ відчувають дефіцит даних боєприпасів.

На зустрічі у форматі "Рамштайн" керівництво України закликатиме своїх партнерів до термінового поповнення запасів боєприпасів для української протиповітряної оборони (ППО).

Як пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела, це важливо з кількох причин: нестача боєприпасів може дозволити РФ почати масовані бомбардування, а також цього вимагає підготовка до контрнаступу ЗСУ.

Видання зазначило, що вичерпання боєприпасів до ППО, особливо радянського виробництва, фігурувало в злитих секретних матеріалах Пентагону. А тепер це визнали і джерела видання.

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Якщо боєприпаси для ППО малого радіусу дії дійсно закінчаться, то наслідки будуть поганими. "Якщо російські бомбардувальники з "тупими" бомбами зможуть підлетіти, то ситуація виглядає похмуро", - сказало одне з джерел газети.

У зв'язку з цим, головною темою майбутньої зустрічі на базі Рамштайн стане саме ППО, а не танки, артилерійські боєприпаси або сучасні винищувачі.

За словами ще одного джерела видання, якраз недавня передача Україні винищувачів МіГ-29 і була продиктована в першу чергу бажанням посилити ППО.

Як зазначило видання, західні партнери України побоюються, що без добре підготовленої ППО давно запланований контрнаступ ЗСУ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі.

При цьому не всі європейські керівники дивляться на ситуацію похмуро. "Ми не бачимо ніякої небезпеки, що Україна втратить перевагу в повітрі", - сказав один з них. Україна має достатньо ППО, щоб захистити себе... У всіх низький рівень, у нас був рік конфлікту, і ні в кого немає невичерпних запасів".

Зустріч на базі Рамштайн

Вже 11-е засідання контактної групи з оборони України відбудеться на німецькій базі Рамштайн 21 квітня.

Попереднє засідання пройшло 15 березня по відеоконференції.

18 квітня президент Володимир Зеленський розповів про очікування від цієї зустрічі. "Очікуємо ґрунтовних рішень, які будуть відповідати перспективам на полі бою. Досить амбітним перспективам...",- підкреслив Зеленський.

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