Йдеться про чималу партію бойових машин, які можуть посилити переваги України на полі бою.

Іспанія має намір посилити Збройні сили України новою партією танків Leopard 2 вже у квітні.

Техніка має прибути на український фронт разом з іншою бронетехнікою, наданою Іспанією, до кінця поточного місяця, пише CNN. Йдеться про 6 бойових машин, які вже прибули до порту міста Сантандер (північ країни).

Про це журналісти повідомляють, посилаючись на кадри місцевих ЗМІ, які зафіксували у понеділок, 18 квітня, відповідну кількість Leopard 2.

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Міністр оборони Іспанії заявив минулого місяця, що танки будуть відправлені після Великодня, зокрема, одразу після завершення ремонту та випробувань на заводі в Кордові.

Танки Леопард-2 розглядається, як "життєво" важлива техніка, яка має посилити обороноздатність Києва. З огляду на те, що ці танки вважаються непримхливими в обслуговуванні порівняно з іншими моделями, ймовірно, вони доволі швидко покажуть результат в Україні, пише видання.

Передача нових Leoprad 2 з боку Іспанії

Нагадаємо, що 5 квітня агентство Reuters з'ясувало, що уряд Іспанії затримує поставку обіцяних танків Leoprad 2, які раніше планували відправити в Україну після 9 квітня (після католицького Великодня).

Всього Міністерство оборони Іспанії пообіцяло передати Україні не менше 10 танків. Однак там зазначили, що оскільки бойові машини не використовувалися з 1990-х років, вони потребують модифікації та ремонту. Наразі Київ очікує поставки 6 танків.

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