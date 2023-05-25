Міністр оборони США зазначив, що союзники України залишаються єдині.

Країни, що беруть участь у засідання групи "Рамштайн", погодили виділення пакету венної допомоги. Загальна сума підтримки становить 65 мільярдів доларів.

"Загалом Контактна група пообіцяла надати Україні допомогу в галузі безпеки на $65 млрд", – повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін у своєму виступі в рамках засідання "Рамштайн".

При цьому він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що союзники перестануть підтримувати Україну.

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"Він ставив на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше. І це може побачити весь світ", – зазначив глава оборонного відомства США.

Зустріч у форматі "Рамштайн-12" 25 травня - що відомо

25 травня стартувала чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України. Цього разу обговорення пройдуть в онлайн-форматі. Від України в засіданні бере участь Міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що буде обговорюватися передача Україні радарів, снарядів, амуніції та систем ППО для зміцнення протиповітряної оброни. При цьому він зазначив, що Росія не змогла отримати домінуючу перевагу в українському небі.

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