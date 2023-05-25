Міністр оборони заявив, що вартість всіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, зараз становить 1,1 мільярда євро.

Фінляндія направляє Україні черговий пакет військової допомоги на 109 мільйонів євро.

Як повідомляється на сайті уряду Фінляндії, це вже 16-й пакет допомоги з початку війни. У нього входять, в тому числі, зенітне озброєння і боєприпаси.

"Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом з нашими міжнародними партнерами. Вартість всіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, зараз становить 1,1 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен .

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Підкреслюється, що для забезпечення безпечної доставки допомоги не буде надаватися ніякої додаткової інформації про конкретний зміст, спосіб або час доставки.

Військова допомога Україні

Союзні країни продовжують надавати Україні військову допомогу у війні з Росією.

Так, посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що Україна незабаром отримає 110 танків Leopard 1.

Також Японія оголосила про передачу 100 автомобілів Україні. Посол України в Японії зазначив, що вперше в післявоєнній історії Японії сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.

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