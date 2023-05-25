Фінляндія направляє Україні черговий пакет військової допомоги на 109 мільйонів євро.
Як повідомляється на сайті уряду Фінляндії, це вже 16-й пакет допомоги з початку війни. У нього входять, в тому числі, зенітне озброєння і боєприпаси.
"Фінляндія продовжить підтримувати Україну разом з нашими міжнародними партнерами. Вартість всіх пакетів оборонної допомоги, доставлених Фінляндією Україні, зараз становить 1,1 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен .
Підкреслюється, що для забезпечення безпечної доставки допомоги не буде надаватися ніякої додаткової інформації про конкретний зміст, спосіб або час доставки.
Військова допомога Україні
Союзні країни продовжують надавати Україні військову допомогу у війні з Росією.
Так, посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що Україна незабаром отримає 110 танків Leopard 1.
Також Японія оголосила про передачу 100 автомобілів Україні. Посол України в Японії зазначив, що вперше в післявоєнній історії Японії сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.