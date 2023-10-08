Мішень пішла на дно за кілька хвилин.

У Туреччині провели успішні випробування першого власного катера-камікадзе Albatros Kamikaze İDA Swarm. Мішень пішла на дно за лічені хвилини.

Видання Savunma Sanayi ST пише, що надводний дрон розробила турецька компанія ASELSAN. Перед випробуваннями з корабля-мішені прибрали всі паливно-мастильні матеріали, щоб не нашкодити екології.

Аналітики Defense Express відзначають, що це перший відомий катер-камікадзе, який розробили в Туреччині і довели до етапу реалізації "в металі" і успішних випробувань.

Відео дня

Для випробувань дрон Albatros-s був оснащений боєголовкою Roketsan. В результаті успішно проведених випробувань 69-метровий корабель потонув за лічені хвилини.

Турецькі дрони в Україні - що відомо

25 січня Baykar подарувала ЗСУ два безпілотника Bayraktar TB2 і це були вже далеко не перші пташки в Україні. БПЛА активно використовувалися українськими військовими з перших днів війни.

На початку жовтня стало відомо, що українська армія може отримати на озброєння новий безпілотник, який може нести крилаті ракети. Питання передачі Збройним силам України безпілотника Bayraktar Akinci знаходиться на розгляді.

Вас також можуть зацікавити новини: