Запуски Пхеньяном ракет викликали критику з боку Токіо, Вашингтона, а також Сеула.

Північна Корея у неділю запустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

Про це пише Reuters. Ракета була запущена з майданчика Дунчан-Рі на західному узбережжі та пролетіла близько 800 км, перш ніж уразити ціль, йдеться в заяві південнокорейських військових. Міністерство оборони Японії заявило, що ракета пролетіла на висоті 50 км.

Запуски викликали критику з боку Токіо, Вашингтона, а також Сеула. Південна Корея засудила пуски балістичних ракет Північною Кореєю як "явне порушення" резолюції Ради Безпеки ООН.

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У заяві, зробленій в неділю, міністри закордонних справ G7 наголосили, що "глибоко шкодують" через бездіяльність Ради Безпеки ООН щодо КНДР, викликаній "перешкоджанням" деяких членів.

"Поведінка Північної Кореї загрожує міжнародному миру і безпеці та є неприйнятною", - заявив на прес-конференції міністр оборони Японії Тосіро Іно.

Він додав, що Токіо висловив рішучий протест через посольство Північної Кореї в Пекіні.

Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні заявило, що недільний пуск не становив безпосередньої загрози для особового складу США або їхніх союзників. Але пуски ракет підкреслюють дестабілізуючий вплив незаконної зброї масового знищення та балістичних ракет Пхеньяну, йдеться в заяві.

Запуск ракет Північною Кореєю

Нагадаємо, в четвер, 16 березня, Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в море між Корейським півостровом і Японією. Це сталося за кілька годин до того, як президент Південної Кореї вилетів до Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії КНДР.

Пхеньян заявив, що запуск міжконтинентальної балістичної ракети в четвер був попередженням проти військових навчань США та Південної Кореї. Тиждень тому південнокорейські та американські війська почали 11-денні навчання, що отримали назву "Щит свободи 23".

Раніше, 14 березня, КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря. А 12 березня Пхеньян здійснив запуск невстановленої ракети з підводного човна.

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