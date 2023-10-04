Ці боєприпаси були конфісковані Військово-морськими силами Центрального командування США 9 грудня 2022 року.

Центральне командування США офіційно підтвердило передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї. Американський уряд передав Збройним силам України близько 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті Центрального командування США. Зазначається, що Штати отримали право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року в рамках цивільного позову Міністерства юстиції про конфіскацію майна проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Відомо, що ці боєприпаси були конфісковані Військово-Морськими силами Центрального командування США 9 грудня 2022 року. Їх виявили на транзитному судні MARWAN 1. Боєприпаси переправлялися з КВІР хуситам в Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН.

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"США сповнені рішучості працювати з нашими союзниками і партнерами над протидією потоку іранської летальної допомоги в регіоні всіма законними засобами, включаючи санкції США і ООН, а також за допомогою заборон. Підтримка Іраном збройних угруповань загрожує міжнародній і регіональній безпеці, нашим силам, дипломатичному персоналу і громадянам в регіоні, а також нашим партнерам. Ми продовжимо робити все можливе, щоб пролити світло на дестабілізуючу діяльність Ірану і зупинити її", – заявили в командуванні.

Зброя для України: останні новини

Видання Bloomberg повідомляє, що Німеччина має намір передати Україні озброєння для захисту чорноморських і дунайських портів, з яких експортується українське зерно. Йдеться про систему ППО IRIS-T, а також зенітні установки Gepard.

Крім того, в Пентагоні заговорили про можливість передачі Україні ракет ATACMS. Однак це може статися тільки після того, як таку поставку схвалить президент США Джо Байден.

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