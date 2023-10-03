ATACMS може запускатися з тих же пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно.

Армія США готова відправити Україні частину своїх ракет дальнього радіусу дії ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу, згідно зі словами головного покупця озброєння армії.

Служба "деякий час була підготовлена до такого розвитку подій. Ми готові діяти швидко", - заявив в інтерв'ю помічник міністра армії США із закупівель Дуг Буш, пише Bloomberg.

Існує кілька модифікацій ракет, в тому числі з касетними боєприпасами або звичайними боєголовками. Касетне озброєння ATACMS має дальність від 15 до 190 миль (25-300 кілометрів). Згідно з офіційним довідником служби по зброї, зброя несе від 300 до 950 касетних боєприпасів.

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Буш заявив, що ракети, які США відправлять, ідентифіковані. ATACMS може запускатися з тих же пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Різниця лише в тому, що один ATACMS запускається залпом з однієї і тієї ж пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не суттєво", - сказав Буш.

"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", - сказав він.

Передача ATACMS для України

Американські законодавці протягом декількох місяців закликали Байдена відправити ATACMS, або армійську тактичну ракетну систему, в Україну, і люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент нарешті поступився, повідомивши про це президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона минулого місяця.

Українські захисники не збираються використовувати далекобійні ракети ATACMS, які США скоро можуть передати Україні, для ударів по території Російської Федерації. Відповідну заяву зробив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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