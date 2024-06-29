Контракт передбачає постачання ракети у версії PAC-3 MSE з супутнім обладнанням.

Армія США домовилась із компанією Lockheed Martin щодо виробництва 870 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

"Цей багаторічний контракт відповідає зобов'язанням армії щодо забезпечення стабільного виробництва цієї найважливішої системи, яка має життєво важливе значення для підтримки армії США та Об'єднаних сил, а також України та інших союзників у всьому світі", – йдеться в заяві прес-службм Сухопутних військ США.

Ракета PAC-3 MSE може протистояти різним загрозам, включаючи тактичні балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові ракети та літаки. Вона являє собою подальший розвитком PAC-3.

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PAC-3 MSE використовує принцип hit-to-kill, при якій ракета влучає безпосередньо у ціль, завдаючи максимального ураження та збиваючи її з траєкторії польоту. Завдяки такому підходу вдалося зменшити габарити виробу, оскільки відпала потреба у боєголовці з великою кількістю вибухової речовини.

Довідка УНІАН. Зенітний ракетний комплекс Patriot - американська система, яка виробляється групою компаній на чолі з Raytheon. Він є універсальним засобом протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх та великих висотах. Також Patriot забезпечує протиракетну оборону на рівні армії США.

Patriot для України - останні новини

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що США та Ізраїль ведуть переговори щодо постачання Україні до восьми батарей Patriot.

Також УНІАН писав, що американці можуть передати Україні ракети до зенітного ракетного комплексу Patriot, які виготовили для Швейцарії.

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