Повітряні командні пункти, необхідні для ядерної війни, в США не будували більше 30 років.

На тлі російських ядерних загроз на адресу Заходу і китайських планів по підготовці до війни за Тайвань США вирішили побудувати новий "літак Судного дня" - літаючий командний центр. Про це пише Defense News.

Відзначається, що військово-морські сили США оголосили тендер на будівництво нового "повітряного командного пункту", який знадобиться для управління військами і стратегічними озброєннями в умовах ядерної війни.

Зараз для цих цілей в розпорядженні Пентагону є Boeing Е-6 Mercury. Їх було виготовлено 16 одиниць наприкінці 80-х – початку 90-х. Тепер же американські військові хочуть абсолютно новий літак для управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет, зв'язку з підводними ракетоносцями і в цілому для управління військами в разі повномасштабної війни.

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Пентагон хоче, щоб "літак Судного дня" був створений на базі військовотранспортного Lockheed Martin c-130 J-30 Super Hercules. Міноборони готове прямо зараз оплатити будівництво перших трьох дослідних зразків з подальшим замовленням ще 9 літаків.

Відзначається, що Пентагон вже зараз квапить потенційних підрядників. Техзавдання передбачає використання вже існуючих технологій замість розробки нових, щоб отримати готові до експлуатації літаки якомога швидше.

США і Китай готуються до сутички за Тайвань

Ще взимку американська розвідка заявила, що Китай готується до вторгнення на Тайвань у 2027 році. І хоча немає впевненості, що наказ про напад буде віддано, підготовка до потенційної війни ведеться.

Уже в березні китайський лідер Сі Цзіньпін цілком відкрито заявив, що його країна дійсно активно готується до війни. Його заяви підтверджуються посиленням внутрішньопартійної диктатури в КПК і нарощуванням військового бюджету Китаю.

Політичний бомонд США, схоже, усвідомлює цю небезпеку. Пентагон почав спішно відновлювати виробництво озброєнь і реанімувати американський ВПК, значно скорочений після закінчення Холодної війни.

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