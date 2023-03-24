Після холодної війни США, як і Європа, занадто захопилися грою в скорочення військових витрат.

Масштабні поставки зброї в Україну оголили проблему недостатніх виробничих потужностей американського військово-промислового комплексу. Не вистачає всього - від ракет до підшипників, пише The New York Times.

Видання зазначає, що Пентагон зараз намагається вирішити проблему недостатніх обсягів військового виробництва на тлі поставок зброї Україні та підготовки до ймовірного конфлікту з Китаєм.

"Ми говоримо про бойові дії, національну безпеку і боротьбу з конкурентом і потенційним противником, якого ми раніше ніколи не бачили. І ми не можемо возитися з цими поставками", – поскаржився адмірал Деріл Кодл, який відповідає за забезпечення Атлантичного флоту США.

Відео дня

У даний час Пентагон бачить проблеми з виробництвом основних боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, а також з формуванням достатніх запасів більш складної зброї – ракет, систем ППО і протиартилерійських радарів.

Зараз Пентагон, Білий дім, Конгрес і військові підрядники роблять кроки для вирішення цих проблем.

"Бюджети закупівель зростають. Військові пропонують постачальникам багаторічні контракти, щоб спонукати компанії вкладати більше коштів у свої виробничі потужності, і направляють команди для усунення вузьких місць у поставках", – пише видання.

Відзначається, що Пентагон в цілому відходить від заходів щодо скорочення витрат, прийнятих після закінчення холодної війни.

Відзначається, що за перші 10 місяців війни в Україні Вашингтон передав Києву стільки ракет "Стінгер" зі своїх власних запасів, що для їх виробництва знадобилося б 13 років при поточному рівні потужностей, ракет Javelin – п'ять років.

Серія військово-стратегічних ігор-навчань, проведених американцями, показала, що в повномасштабній війні з Китаєм, у США закінчаться протикорабельні ракети великої дальності приблизно за тиждень. А вони життєво важливі в будь-якому зіткненні з Китаєм.

Несподівано з'ясувалося, що США відчувають нестачу твердопаливних ракетних двигунів, використовуваних широким спектром високоточних ракетних систем. У 1995 році ці двигуни випускали 6 підприємств, сьогодні – 2. Причому один з цих двох заводів призупинив виробництво через пожежу.

В результаті американська промисловість не може виконати численні замовлення Пентагону на мільярди доларів, які почали надходити в останні місяці.

Але з'ясувалося, що американцям не вистачає і куди більш простих виробів, наприклад, шарикопідшипників, які використовуються в багатьох видах військової техніки. Ця проблема теж сягає корінням в роззброєння після холодної війни.

Подальші війни, в яких брали участь США, були або швидкоплинними, як перша війна в Перській затоці в 1990-1991 роках, або низькоінтенсивними, як війна в Афганістані. Тому вони не змогли оголити проблему дефіциту виробничих потужностей.

До того ж лобісти змогли продавити закупівлі дорогих кораблів і літаків, що дають багато прибутку промисловцям, на шкоду закупівлі снарядів, які відносно дешеві. Взяла гору філософія "точно вчасно", яка передбачає, що потрібну кількість снарядів завжди можна зробити в потрібний момент, якщо виникне потреба.

Зараз Пентагон відмовляється від цієї філософії, повертаючись до розуміння, що потрібно формувати великі запаси готових озброєнь. На ці цілі виділяються додаткові бюджети, яких не було раніше.

Наприклад, в минулому році компанія Lockheed виробила 7500 ракет для HIMARS. Цього року ця цифра зросте до 10 000, хоча і цього ще занадто мало навіть для задоволення потреб однієї тільки України.

"І це одна з більш ніж дюжини ракет і систем, [виробництво] яких підрядники зараз поспішають розширити. Створення додаткових необхідних потужностей, ймовірно, займе кілька років", - пише The New York Times.

У минулому році Пентагон також створив команду, якій доручено працювати з підрядниками для виявлення і усунення "вузьких місць" – нестачі робочої сили, дефіциту компонентів в ланцюжках поставок і т. п.

"Ніхто не очікував тривалого масштабного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні, або того, що ми можемо зіткнутися зі стратегічним конкурентом у майбутньому", — кажуть американські офіційні особи.

Нестача озброєнь на Заході

На початку січня The Wall Street Journal повідомила про критичну нестачу зброї в США, особливо боєприпасів різних систем. Згідно з даними Центру зі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, вже через тиждень масштабної війни з Китаєм, американська армія залишиться без деяких видів боєприпасів.

Незважаючи на очевидні труднощі у військово-промисловому комплексі, які зараз усвідомила влада США, ситуація в Європі не менш критична. Як пише Financial Times, весь континент відчуває критичну нестачу вибухівки для боєприпасів. І це при тому, що воює тільки Україна.

Щоб усунути цю проблему європейська влада терміново розширює виробничі потужності, які, як і у випадку з США, за останні десятиліття були сильно скорочені. Але навіть сьогодні цей процес йде вкрай повільними темпами.

Вас також можуть зацікавити новини: