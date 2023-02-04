Амбіції Пекіна щодо Тайваню не можна недооцінювати, хоча війна в Україні протверезила Китай.

Китай потенційно готується до війни за Тайвань у 2027 році, хоча це не означає, що спроба вторгнення дійсно відбудеться. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс, слова якого цитує Reuters.

Він зазначив, що чинний керівник КНР Сі Цзіньпін протверезів через провальне вторгнення Росії в Україну, проте Америці не слід недооцінювати амбіції Пекіна щодо Тайваню.

Бернс нагадав, що американська розвідка раніше дізналася про наказ для китайських військових бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

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"Це не означає, що він вирішив провести вторгнення в 2027 році або в будь — який інший рік, але це нагадування про серйозність його намірів і амбіцій", - підкреслив голова ЦРУ.

Берн в цілому оцінює Китай як "найбільшу геополітичну проблему", з якою в даний час мають справу США.

"Конкуренція з Китаєм унікальна за своїм масштабом. Вона розгортається практично у всіх областях, не тільки у військовій та ідеологічній, а й в економічній, технологічній, у всьому, від кіберпростору до самого космосу. Це глобальна конкуренція, яка може бути навіть більш інтенсивною, ніж конкуренція з Совєтами", — вважає він.

Протистояння США і Китаю через Тайвань

Коріння протистояння Китаю і Тайваню йдуть в історію китайської громадянської війни 1920-40-х років. Комуністична влада в Пекіні вважає Тайвань бунтівною провінцією Китаю, а влада Тайваню вважає себе справжнім урядом усього Китаю, континентальна частина якого, за їх версією, є тимчасово окупованою комуністичними повстанцями.

Після Другої світової війни США взяли Тайвань під свій військовий протекторат. При цьому Вашингтон сповідує "доктрину стратегічної невизначеності" щодо китайсько-тайванського протистояння – не говорить прямо, заступиться за Тайвань у разі війни, чи ні.

У 2022 році напруга між Китаєм з одного боку та Союзом Тайваню та США з іншого боку зросла через візит на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін вважав це порушенням свого суверенітету і почав масштабні військові навчання навколо Тайваню.

Після місяців напруженості Китай і США домовилися почати розрядку в стосунках. Однак зараз цей процес тільки на самому початку.

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