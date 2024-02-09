У Держдепі розповіли подробиці про свою домовленість з Еквадором.

Еквадор може передати свою стару російську військову техніку до Сполучених Штатів для відправки Україні, в обмін на американське озброєння.

"Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання. Це угода, спрямована на передачу обладнання українському уряду, який бореться проти російського вторгнення на свою територію", - сказав помічник держсекретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван в ефірі місцевого телебачення, пише Yonhap.

Як зазначається, минулого місяця президент Еквадору Даніель Нобоа заявляв, що Кіто погодився обміняти російську військову техніку, яка стала "металобрухтом", на нову зброю США вартістю близько $200 млн. Еквадор може відправити до Штатів 6 російських військових вертольотів, ракетні системи залпового вогню великої дальності та системи ППО, які, за даними ЗМІ, датуються 1990-ми роками.

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В обмін на це він хоче отримати сучасну зброю, щоб протистояти потужним наркоторговельним бандам, які тримають країну в напрузі.

"Ми припускаємо, що таке необачне рішення було прийнято еквадорською стороною під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін... Якби це був "металобрухт", навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні транспортні засоби значної вартості", - вже заявила прес-секретарка Росії Марія Захарова.

Вона наголосила, що за контрактом Кіто зобов’язаний "не передавати це обладнання третій стороні" без згоди Росії.

Війна в Україні - допомога від союзників

Як раніше повідомляв ISW, Україна від початку повномасштабної війни загалом отримала від країн Північної Америки, Європи та Азії допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів допомоги.

В Сенаті США зависло питання допомоги Україні. Навіть якщо вдасться просунути військову допомогу, є багато причин сумніватися, що гроші надійдуть, враховуючи глибоку опозицію серед республіканців і колишнього президента США Дональда Трампа.

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