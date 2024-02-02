Еквадорські банани раптово зіпсувалися після того, як країна вирішила передати Україні трохи старої зброї.

Росія вирішила запровадити "бананові санкції" проти латиноамериканської держави Еквадор після того, як влада цієї країни пообіцяла передати Україні свою стару зброю російського виробництва. Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, "Россельхознадзор" звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п'яти еквадорських компаній, починаючи з 5 лютого. Все нібито через виявленого в цих фруктах небезпечного карантинного шкідника — багатоядної мухи-горбатки.

Зокрема Росія більше не хоче купувати банани від компаній: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

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Еквадор хоче передати Україні стару зброю

"Небезпечний шкідник" в еквадорських бананах з'явився відразу після того, як російський МЗС вибухнув погрозами на адресу цієї країни. Приводом для невдоволення Москви стало рішення Еквадору передати США стару техніку російського виробництва.

За словами президента Еквадору Даніеля Нобоа, країна передасть США "металобрухт" в обмін на нову військову техніку вартістю $200 млн.

Слід зазначити, що Еквадор є найбільшим експортером бананів у світі. Більше 20% експортних доходів країни припадає якраз на банани. Більше країна заробляє тільки на нафті - ще 40% експорту.

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