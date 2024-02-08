Помічники Байдена намагаються з'ясувати, як платити за зброю, якщо Конгрес залишається паралізованим.

В Сенаті США зависло питання допомоги Україні. Навіть якщо вдасться просунути військову допомогу, є багато причин сумніватися, що гроші надійдуть, враховуючи глибоку опозицію серед республіканців і колишнього президента США Дональда Трампа, пише The New York Times.

Зазначається, що помічники президента Джо Байдена наполягають на тому, що вони поки що не шукають інших варіантів крім ухвалення двопартійного пакету допомоги. Але за лаштунками у Вашингтоні та Європі обговорюються й інші варіанти, зокрема, арешт понад 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку. Однак це питання виявилось складнішим, ніж очікувалось.

"Американські чиновники визнають, що на горизонті немає нічого, що могло б зрівнятися за потужністю з новими асигнуваннями Конгресу в розмірі 60 мільярдів доларів, на які можна було б придбати посилену протиповітряну оборону, більше танків і ракет, а також величезний потік боєприпасів", – йдеться у статті.

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Вказано, що тим часом помічники Байдена намагаються з'ясувати, як платити за зброю, якщо Конгрес залишається паралізованим. План арешту російських активів має ускладнення. Неясно, чи можна використовувати резерви для оплати протиповітряної оборони та артилерії.

За словами журналістів, обговорюється також можливість проведення комплексних обмінів озброєнь, подібно до того, як це зробили Японія і Південна Корея, які надали США свої артилерійські снаряди, звільнивши Вашингтон для надання більшого обсягу допомоги Україні. Обидві країни заявляли, що не можуть експортувати зброю безпосередньо в зону бойових дій. Також можливий варіант, коли європейські країни заплатять за американську зброю і доставку її в Україну.

Водночас Європа явно не в змозі забезпечити набагато більше боєприпасів власними силами. За 30 років Європа демонтувала значну частину своїх виробничих потужностей. Європа також не робить значного внеску у виробництво безпілотників, пише видання.

Проблеми з допомогою США

У середу, 7 лютого, в Сенаті Сполучених Штатів Америки провалили голосування закону щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та безпеки американського кордону.

За словами посла України у США Оксани Маркарової, Сенат США повторно розгляне "чистий" законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи.

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