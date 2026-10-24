Starlink в Україні запрацював на швидкості понад 161 км/год, – ЗМІ

Однак фахівці Міноборони та Сили оборони продовжують перевірки, щоб визначити максимальні швидкісні обмеження та з’ясувати, наскільки вдалося відновити зв’язок.

В Україні військовий супутниковий зв’язок Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год. Станом на ранок 24 жовтня Сили оборони України та фахівці Міністерства оборони фіксують відновлення роботи систем Starlink і Starshield на такій швидкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Міноборони України в коментарі

За інформацією джерел, станом на ранок 24 жовтня військовий супутниковий зв’язок почав працювати на швидкості понад 161 км/год.

Водночас Сили оборони та фахівці Міноборони продовжують перевірки, щоб з’ясувати, на яких ще вищих швидкостях доступний зв’язок і наскільки повністю вдалося відновити його роботу.

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"Продовжуємо моніторити і проводити перевірки на вищих швидкостях, визначати верхні ліміти та з’ясовувати, наскільки насправді відновлено роботу цього зв’язку", – повідомили джерела у відомстві.

Ситуація зі Starlink в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо раніше переконував, що адміністрація не може наказувати SpaceX або Маску обмежувати чи уповільнювати роботу Starlink в Україні, оскільки компанія є приватною.

The Wall Street Journal повідомило, що Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження для України.

Станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield продовжували впливати на роботу українських безпілотників. Через це перехоплювачі не можуть повноцінно виконувати завдання зі знищення російських ударних дронів.

За даними Reuters, США вже кілька років контролюють доступ до Starlink через Ілона Маска – адміністрації президентів Байдена і Трампа неодноразово зверталися до компанії SpaceX із проханнями увімкнути або вимкнути сервіс у низці країн.

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