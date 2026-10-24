Байден і Трамп неодноразово вимагали від Маска вмикати та вимикати Starlink, – Reuters

Адміністрації Байдена та Трампа контролювали доступ до сервісу в Україні та на Близькому Сході.

США вже кілька років контролюють доступ до Starlink через Ілона Маска – адміністрації президентів Байдена і Трампа неодноразово зверталися до компанії SpaceX із проханнями увімкнути або вимкнути сервіс у низці країн. Про це повідомили Reuters шість колишніх високопоставлених американських чиновників.

За словами чотирьох із них, під час президентства Джо Байдена надходили запити як щодо відключення сервісу – щоб перешкодити проіранським ополченцям у Ємені та Лівані використовувати Starlink для зв’язку, – так і на його активацію – для забезпечення доступу до інтернету в Ірані, а також в Україні – на підтримку її збройних сил.

Аналогічним чином адміністрація президента Дональда Трампа просила Маска надати доступ до сервісу в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках.

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"Звернення до Ілона Маска – як за часів адміністрації Байдена, так і за Трампа – свідчать про тісну взаємодію, в рамках якої влада США у безпрецедентному ступені покладається на приватну компанію при реалізації своєї зовнішньої політики", – зазначає видання.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що доступ його країни до Starshield – військової версії системи Starlink – був навмисно обмежений, що перешкоджає роботі українських військових безпілотників. Він також повідомив про зниження швидкості передачі даних у системі Starlink, яку Україна використовує для низки військових завдань, зокрема для захисту від російських ракетних ударів.

За інформацією агентства Reuters, розпорядження про обмеження роботи Starshield надійшло з Білого дому. В адміністрації Трампа визнали факт уповільнення зв’язку, однак не уточнили, чи походила відповідна вказівка саме від них.

У минулому Маск уже вживав заходів щодо обмеження доступу України до системи Starlink. Так, у 2022 році Маск наказав співробітникам SpaceX обмежити роботу Starlink у районах, які Україна намагалася повернути під свій контроль; цей крок став несподіванкою для представників Білого дому.

Сам Маск публічно заявляв, що у 2022 році відхилив запит України щодо активації супутникової мережі в районі Севастополя (Крим) для підтримки атаки на російський флот, пояснивши це побоюваннями стати співучасником великого військового акту.

За словами п’яти колишніх чиновників, адміністрація Байдена час від часу покладалася на Маска під час реалізації своєї політики. Як стверджують співрозмовники, представники адміністрації Байдена взаємодіяли з SpaceX, щоб протидіяти противникам США (шляхом відключення сервісу) та допомагати союзникам (шляхом розширення доступності Starlink).

Так, за словами двох колишніх співробітників адміністрації, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році представники адміністрації Байдена настійно рекомендували SpaceX розширити використання системи Starlink в інтересах українських військових.

Крім того, як стверджує один із колишніх чиновників, адміністрація Байдена просила SpaceX забезпечити роботу Starlink в Ірані під час протестного руху, що розпочався у вересні 2022 року після смерті Махси Аміні – іранки, затриманої за неправильне носіння хіджабу.

Ситуація зі Starlink

Держсекретар США Марко Рубіо, зі свого боку, наголошував, що адміністрація не може наказувати SpaceX або Маску обмежувати чи уповільнювати роботу Starlink в Україні, оскільки компанія є приватною.

У четвер видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп зателефонував Маску й попросив його скасувати обмеження для України.

Водночас станом на ранок п’ятниці, 23 жовтня, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield продовжували впливати на роботу українських безпілотників. Через це перехоплювачі не можуть повноцінно виконувати завдання зі знищення російських ударних дронів.

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