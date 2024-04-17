Наразі союзники працюють над тим, щоб допомогти Україні закрити небо від російських атак.

В НАТО достатньо систем протиповітряної оборони, якими можна поділитися з Україною для захисту від російських атак. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції.

"Я не можу назвати точну кількість, тому що це розвідувальна або секретна інформація, в яку я не можу вдаватися. В Європі їх менше ніж 100", - сказав Столтенберг.

Генсек додав, що Альянс має значну кількість батарей Patriot, найбільше з ним у США. Це відображає той фак, що Сполучені Штати "несуть глобальну відповідальність".

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"Але реальність така, що, звичайно, у нас є системи, достатньо великі для того, щоб ми могли постачати значно більше Україні, коли йдеться про протиповітряну оборону загалом, зокрема батареї Patriot. І саме над цим ми зараз працюємо", - зазначив генсек НАТО.

Дефіцит ППО в Україні

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ останніми місяцями мають дефіцит боєприпасів та ракет до систем ППО, що негативно відображається на ситуації на фронті. При цьому Росія посилила повітряні атаки не тільки вздовж лінії фронту, а й по мирним населеним пунктам України, знищуючи критичну інфраструктуру.

В інтерв'ю для PBS NewsHour Володимир Зеленський визнав, що Україна не змогла захистити Трипільську ТЕС саме через нестачу боєкомплекту у систем ППО. За його словами, росіяни запустили проти ТЕС 11 ракет: 7 вдалося збити, а потім у батареї ППО, зщо захищала об'єкт, просто скінчилися ракет.

На цьому тлі українців обурила рішучість Заходу захищати Ізраїль, коли США, Британія та Франція задіяли власні винищувачі, аби збити іранські дрони. Ситуацію дипломатично, але емоційно прокоментував і сам Зеленський.

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