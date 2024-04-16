Росія регулярно запускає безпілотники і ракети, як це зробив Іран по Ізраїлю, і Україна щосили намагається зупинити смерть і руйнування.

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування після того, як США та їхні союзники кинулися захищати Ізраїль від масованого нападу Ірану у вихідні, наголосивши на межах підтримки Києва з боку Заходу, пише The Wall Street Journal.

Росія щодня завдає ударів, подібних до іранського шквалу у вихідні. Україна щосили намагається зупинити смерть і руйнування. Українські міста вже понад два роки піддаються обстрілу російськими ракетами і начиненими вибухівкою безпілотниками того ж типу, що використовувалися в атаці Тегерана на Ізраїль.

Більшість зі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, випущених Тегераном, були збиті США і коаліцією західних і арабських партнерів ще до того, як вони досягли повітряного простору Ізраїлю.

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Українці, навпаки, вже кілька місяців просять захисту від російських атак, які посилюються, поки життєво важлива допомога від США залишається в глухому куті в Конгресі.

"Ми в Україні добре знаємо жах подібних атак з боку Росії, яка використовує ті самі безпілотники "Шахед" і російські ракети, ту саму тактику масових ударів", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Українські офіційні особи утримуються від публічної критики політики США, побоюючись здатися невдячними за підтримку Вашингтона. Інші були менш дипломатичні.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що американські, британські та французькі сили, що захищають Ізраїль, у суботу лише перехоплювали іранські ракети і безпілотники, уникаючи будь-якої взаємодії з іранськими силами, що могла б призвести до прямого військового конфлікту.

"Нічим, крім американської боязкості, не пояснити, чому ми не робимо цього щодо України", - вказав Гербст.

Однак представники адміністрації заявили, що їхній підхід до України та Росії є правильним з огляду на ризик ескалації.

У перші дні війни США та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору чинили опір закликам України запровадити безпольотну зону, посилаючись на логістичні проблеми та ризик вступити в прямий конфлікт із російськими військовими.

Відтоді побоювання ескалації також утримують США і союзників від постачань Україні іншої зброї, яка, за словами Києва, необхідна йому для боротьби зі своїм більшим сусідом, зокрема й ракети більшої дальності.

США тим часом засуджують Україну за використання безпілотників великої дальності власної розробки для нанесення ударів по цілях у глибині російської території.

Замість того щоб допомогти Україні створити таку мережу ППО, як в Ізраїлю, Захід надав Києву обладнання, яке послаблювало російські атаки протягом багатьох місяців. Але запаси перехоплювачів ППО в країні виснажуються через посилення кампанії російських ударів по електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі.

Мер другого за величиною міста України, Харкова, який прийняв на себе основний тягар останньої кампанії ударів, сказав, що може тільки мріяти про захист за ізраїльським зразком.

"Люди починають відчувати неприязнь до США", - резюмує доцент і директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик. США були "вирішальним фактором для України в перші два роки військового конфлікту, але зараз, звісно, спостерігається величезний спад", - підкреслив Дубовик.

Хоча і Україна, і Ізраїль стикалися з повітряними атаками своїх ворогів, у цих двох країн принципово різні відносини зі США у сфері безпеки.

Небагато країн мають тісніші оборонні зв'язки зі США, ніж Ізраїль. США та Ізраїль обмінюються секретною розвідувальною інформацією і активно співпрацюють у сфері регіональної політики.

Незважаючи на часті суперечки і широко поширене у Вашингтоні невдоволення прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який часто ігнорує прохання і тиск з боку Білого дому. Ізраїль є одним із найближчих союзників Америки.

У США немає договору про оборону з Ізраїлем, який зобов'язував би їх надавати допомогу, але Ізраїль протягом десятиліть користується особливими відносинами зі США. Ізраїль є найбільшим сукупним одержувачем американської зовнішньої допомоги з часів Другої світової війни.

Відповідно до десятирічної угоди, підписаної 2019 року, Вашингтон зобов'язався надати Ізраїлю військову допомогу в розмірі 38 мільярдів доларів до 2028 року. Обидві сторони тісно співпрацюють у сфері передових військових систем, включно з мережею ППО "Залізний купол", яку Ізраїль застосував у суботу, щоб блокувати іранську атаку.

Відносини Ізраїлю з Вашингтоном зміцнюються завдяки винятково ефективному лобіюванню в США. Багаторічна кампанія об'єднує євреїв, які мають безпосередній стосунок до Ізраїлю, і неєвреїв, які або підтримують право країни на існування, або бачать у ній оплот проти спільних супротивників, таких як Іран і Сирія.

Навіть релігійна підтримка Ізраїлю поширюється не тільки на євреїв, які вважають цю країну своєю батьківщиною, а й на християн, які хочуть зберегти контроль Ізраїлю над святими місцями.

Після початку війни в Україні деякі прихильники Києва запропонували створити західну модель відносин у сфері оборони за ізраїльським зразком, але ця концепція не набула розвитку - почасти тому, що вона потягнула б за собою такий ступінь прихильності, яку поки не демонструє жодна велика західна держава.

Політика адміністрації Байдена щодо України протягом останніх двох років визначалася побоюваннями, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, якщо США або інші члени НАТО нададуть Києву засоби для нанесення серйозної шкоди російським військам або самій країні.

Іран може виробити достатньо ядерного палива для бомби за кілька днів, але американські чиновники стверджують, що він не працює активно над створенням ядерної зброї. Аналітики в галузі безпеки вважають, що Іран ще далекий від того, щоб застосувати її проти Ізраїлю або союзної США цілі. Росія, навпаки, володіє найбільшим у світі запасом ядерної зброї.

"Байдена налякали постійні ядерні погрози Путіна", - вважає колишній посол США Гербст. "Ми поводимося так, ніби ми не ядерна наддержава", - додав він.

Допомога Ізраїлю у збитті іранських ракет

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше 12 осіб, серед них семирічна дитина. Це була перша в історії пряма атака Ізраїлю з території Ірану.

Сполучені Штати не братимуть участі в захисті повітряного простору України, як це було під час атаки Ірану по Ізраїлю 14 квітня. Про це заявив координатор Білого дому у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Франція "зробить усе, щоб уникнути пожежі та ескалації" на Близькому Сході. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи участь французької авіації у відбитті іранського повітряного удару по Ізраїлю.

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