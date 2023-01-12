У відомстві зазначили, що відданість Великої Британії Україні залишається непохитною.

У Міністерстві оборони Великої Британії показали роботу броньованих машин Stormer зі встановленими на них зенітними ракетами Starstreak. Раніше це озброєння було передано Україні в рамках одного з пакетів військової допомоги.

"Зустрічайте Stormer, озброєний ракетами Starstreak, який є частиною 200 броньованих машин, наданих Великою Британією Україні. Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо торішню військову підтримку в 2023 році", – йдеться на сторінці Міноборони Великї Британії в Twitter.

Військова допомога Україні: роль Великобританії

30 грудня 2022 року стало відомо, що Великобританія передала Україні більше 1 000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти розмінувати поля і зробити безпечними відвойовані у російських загарбників території, цивільні будівлі та інфраструктуру.

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5 січня 2023 року глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі заявити, що надання Україні танків цілком може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння нашій державі.

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