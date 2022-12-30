Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб, щоб допомогти розмінувати поля та зробити безпечними відвойовані у російських загарбників території, цивільні будинки та інфраструктуру.

Про це повідомляється на сайті британського уряду. Зазначається, що постачання засобів боротьби з вибуховими боєприпасами продовжаться і в 2023 році. Згідно з повідомленням, Велика Британія також нещодавно надала України значний пакет систем протиповітряної оборони, включаючи понад 1 000 зенітно-ракетних комплексів та 125 зенітних установок для захисту від російських ударів.

"Використання Росією наземних мін і націлювання на цивільну інфраструктуру підкреслюють шокуючу жорстокість вторгнення Путіна. Цей пакет підтримки Сполученого Королівства допоможе Україні безпечно очистити землю та будівлі, коли вона повертає свою законну територію", - прокоментував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

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Зауважується, що, окрім прямих поставок військової допомоги, Велика Британія створила Міжнародний фонд для України, який використовує внески міжнародних партнерів для швидкої закупівлі пріоритетних військових матеріалів.

"Загалом Велика Британія надала Україні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги у 2022 році – більше, ніж будь-яка інша країна, окрім Сполучених Штатів. І уряд зобов’язався підтримувати такий же рівень фінансування у 2023 році", - зазначено у повідомленні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив у мікроблозі Twitter зазначив, що вони продовжать допомагати Україні.

"Впродовж останніх декількох днів Україна постраждала від однієї з найгірших хвиль ракетних ударів. Українці залишаються непохитними. Сполучене Королівство, зі свого боку, продовжить надавати їм підтримку для самооборони", - заявив Сунак.

Розмінування території України

Восени у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що заміновано близько 30% всієї території України.

На деокупованих територіях продовжують підриватися на мінах люди. Наприкінці жовтня в Ізюмському районі Харківської області підірвалися п'ятеро піротехніків.

7 грудня на Херсонщині на мінах підірвалась група поліцейських з Черкаської області. А 12 грудня у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області загинули троє піротехніків.

Нещодавно стало відомо, що США сформує та профінансує роботу 100 розмінувальних команд в Україні.

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