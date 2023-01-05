Велика Британія продовжить розвивати свою підтримку, та працюватиме з союзниками з цього питання.

Надання Україні танків цілком може бути частиною "наступного етапу" поставок озброєння нашій державі.

Про це заявив голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час спільної прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок, пишуть Daily Mail і The Guardian. За його словами, ця тема перебуває під постійним контролем.

Говорячи про те, чи приєднається Велика Британія до інших країн у надсиланні броньованих бойових машин до України, Клеверлі сказав:

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"Ми надаємо таке військове обладнання, яке здатне завдати рішучого... удару по російських цілях на відстані. Ми продовжуватимемо діалог із українцями щодо того, що їм потрібно для наступного етапу самооборони, і ми будемо продовжувати працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити це. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони надходять, які союзники їх надають, це те, над чим ми, звичайно, працюємо разом один із одним".

Клеверлі також зазначив, що спосіб, яким надавалася підтримка українцям, змінювався разом із розвитком війни. Він наголосив, що Британія продовжить розвивати свою підтримку, та працюватиме з союзниками з цього питання.

Своєю чергою Бербок зазначила, що Німеччина готова надати Україні важке озброєння, необхідне для звільнення окупованих територій, і працюватиме разом із партнерами по НАТО, щоб досягти цього.

Голова МЗС Німеччини заявила, що "якщо Путін вірить, що зможе втримати владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється".

"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася вільною країною, це означає, що треба говорити про наступальну зброю, і це означає надання Україні зброї, необхідної для звільнення окупованих територій", - сказала Бербок.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 січня після телефонної розмови президента США Джо Байдена із канцлером Німеччини Олафом Шольцем стало відомо, що Берлін приєднається до Вашингтона у постачанні Україні комплексів Patriot.

Також сьогодні стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

21 грудня 2022 року в США оголосили про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Серед іншого до нього увійшов ЗРК Patriot. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, надання Україні системи ППО Patriot - це психологічний перелом, який свідчить, що ще одне табу на постачання зброї ЗСУ знято.

Сьогодні, 5 січня, також стало відомо, що Вашингтон передасть Києву бойові машини піхоти Bradley. Офіційно про це планується оголосити 6 січня, пише Reuters. Новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley.

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